Dino sucht Job - Was passiert mit dem HSV-Maskottchen beim Abstieg?

Die SPD braucht dringend eine Veränderung, um in der Wählergunst nicht noch weiter abzusacken. Warum nicht der Dino? Überlebensqualitäten hat er in den letzten Jahren durchaus bewiesen.

Die SPD braucht dringend eine Veränderung, um in der Wählergunst nicht noch weiter abzusacken. Warum nicht der Dino? Überlebensqualitäten hat er in den letzten Jahren durchaus bewiesen. © dpa/imago/Montage

Kennt ihr noch die TV-Sendung „Die Dinos“ („Nicht die Mama!“)? Warum sollte es in Zukunft nicht mal ein Revival mit dem HSV-Dino als Earls Halbbruder geben?

Kennt ihr noch die TV-Sendung „Die Dinos“ („Nicht die Mama!“)? Warum sollte es in Zukunft nicht mal ein Revival mit dem HSV-Dino als Earls Halbbruder geben? © dpa/Montage

Folgt ein Dino auf einen anderen? Der FC Bayern München sucht nach einem neuen Trainer als Nachfolger von Jupp Heynckes. Wir finden: Der Dino würde gut in eine Reihe mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß passen.

Folgt ein Dino auf einen anderen? Der FC Bayern München sucht nach einem neuen Trainer als Nachfolger von Jupp Heynckes. Wir finden: Der Dino würde gut in eine Reihe mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß passen. © imago/Montage

Gute Dinos, schlechte Dinos – Dino Hermann als Gegenspieler von Jo Gerner. Das hätte was!

Gute Dinos, schlechte Dinos – Dino Hermann als Gegenspieler von Jo Gerner. Das hätte was! © dpa/Montage

Vereinswechsel! Wenn der Hamburger SV wirklich seinen Dino nach dem Abstieg loswerden will – vielleicht hat ja ein anderer Hamburger Verein Interesse?

Vereinswechsel! Wenn der Hamburger SV wirklich seinen Dino nach dem Abstieg loswerden will – vielleicht hat ja ein anderer Hamburger Verein Interesse? © imago/Montage

Oder einfach mal an die frische Luft? Der Dino könnte nach der Pause erstmal eine Auszeit nehmen - und sich einen Namen als Bergsteiger machen.

Oder einfach mal an die frische Luft? Der Dino könnte nach der Pause erstmal eine Auszeit nehmen - und sich einen Namen als Bergsteiger machen. © dpa/imago/Montage