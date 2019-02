United-Profi Dalot beschenkt seinen Jugendklub: "Er hatte alles heimlich vorbereitet"

Die größten und bekanntesten Fußballer der Welt nannten das Old Trafford von Manchester United schon ihr Zuhause. Doch was machen Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Wayne Rooney & Co. heute, nach ihrer Zeit bei United? Der SPORT BUZZER blickt auf die Karriere von 50 ManUtd-Legenden. ©

Leiter der Fußballschule freut sich über "gewaltiges Geschenk"

Dalot machte offenbar vor allem das Schenken selbst große Freude, wie der Leiter der Fußballschule gegenüber der Zeitung A Bola betonte. "Es war ein Schock. Er hatte alles heimlich vorbereitet und sein erstes Gehalt in England für die Überraschung verwendet", sagte Luis Travassos, der von Dalot via Skype zum Bus gelockt wurde, der außerhalb der Fußballschule auf seine neuen Besitzer wartete. Travassos: "Für unsere Institution, die so große finanzielle Probleme und so wenig Mittel hat, war das ein gewaltiges Geschenk."