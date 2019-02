NBA-Allstar-Spiel: Dirk Nowitzki glänzt mit perfekter Trefferquote - und verliert trotzdem

Dirk Nowitzki hat bei seinem wohl letzten Auftritt im Allstar-Spiel der NBA eine Niederlage kassiert. Der 40-jährige Würzburger und Team Giannis verloren das alljährliche Basketball-Spektakel in der Nacht zum Montag gegen Team LeBron 164:178 (95:82). Der Routinier der Dallas Mavericks konnte in seinem 14. Allstar-Spiel mit einer perfekten Trefferquote aus der Distanz noch einmal überzeugen. In knapp vier Minuten erzielte er neun Punkte.