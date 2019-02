Dallas Mavericks unterliegen Denver: Dritte Pleite in Folge für Nowitzki und Kleber

Die deutschen Basketballspieler Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben mit den Dallas Mavericks die dritte Niederlage in Folge kassiert. In der nordamerikanischen Profiliga NBA unterlagen die Mavs mit 104:114 den Denver Nuggets. Kleber blieb ohne Zähler. Auch Nowitzki, der in seine wohl letzten Saison ist, konnte mit drei Punkten die Pleite nicht verhindern. Bei den Nuggets, aktuell auf Platz zwei in der Western Conference, war der Serbe Nikola Jokic mit 19 Punkten bester Werfer.