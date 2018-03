Dirk Nowitzki: Jetzt ist er schon die Nummer drei der NBA-Geschichte

Platz 10: Der 2,16 Meter-Hüne galt viele Jahre als der beste Center im Basketball. 2011 beendete Shaquille O'Neal seine Karriere, die ihn von Orlando, Los Angeles, Miami, Phoenix und Cleveland bis nach Boston führte. Mit 735 Millionen US-Dollar schaffte es der US-Amerikaner in die Top Ten der bestbezahlten Sportler aller Zeiten.

Platz 9: Es gibt viele Experten, die Floyd Mayweather als den besten Boxer aller Zeiten bezeichnen. Zumindest ist er laut Forbes-Liste faktisch der bestbezahlte Boxer der Geschichte. Der inzwischen 40-jährige Ex-Profi aus Michigan gewann in seiner aktiven Karriere all seine 50 Kämpfe, alleine 27 davon durch K.o. Seine Gesamteinnahmen belaufen sich auf 785 Millionen US-Dollar.

