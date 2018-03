Sportgericht verurteilt 1. FC Lok Leipzig zu 4000 Euro Geldstrafe

Leipzig. Lok Leipzig ist am Donnerstag vom Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Damit ahndete das Gericht diskriminierende Gesänge von Lok-Anhängern im November-Spiel gegen BSG Chemie. „Zigeuner und Juden, Ultras Chemie“ – so betitelten Fans des 1. FC Lokomotive beim Leipziger Stadtderby im November lautstark den Anhang der Gästemannschaft. Nicht nur im Stadion selbst, sondern auch bei der Live-Übertragung des Spiels im MDR waren die rassistischen und antisemitischen Gesänge zu hören.

Djamal Ziane (Lok-Angreifer, links): "Als ich allein auf Latte zulaufe, den muss ich machen. Mehr als solche Chancen bekommst du in so einem Spiel nicht. Wir waren besser, konnten unser Spiel aber nicht aufziehen."

Djamal Ziane (Lok-Angreifer, links): "Als ich allein auf Latte zulaufe, den muss ich machen. Mehr als solche Chancen bekommst du in so einem Spiel nicht. Wir waren besser, konnten unser Spiel aber nicht aufziehen." © Christian Modla

Das Sportgericht in Leipzig-Abtnaundorf sah das diskriminierende Verhalten der Lok-Anhänger in zwei Fällen während des Stadtderbys am 22. November 2017 als erwiesen an. 2000 Euro der Strafe sollen für präventive Maßnahmen in der Fanarbeit verwendet werden.