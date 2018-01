Divisional Round: Björn Werner tippt das NFL-Viertelfinale!

Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons (Sonnabend, 22.15 Uhr, Pro7) || Die Falcons standen schon in der Vorsaison im Super Bowl, verloren auf historische Art und Weise aber trotz 28:3-Führung noch gegen die New England Patriots. Von dem Schock hat sich das Team nach einem schwachen Saisonstart inzwischen erholt und kommt richtig ins Rollen. „Quarterback Matt Ryan zeigt wieder seinen besten Football“, sagt Werner. Hingegen müssen die Eagles den Ausfall ihres Spielmachers Carson Wentz verkraften – ein herber Rückschlag. © imago

Werner-Tipp: „Die Falcons haben es gerade so in die Play-offs geschafft und haben deshalb keinen großen Druck. Gegen Philadelphia wird es daher keine Probleme für Ryan und Co. geben, weil der Ausfall von Wentz für die Eagles schwerwiegend ist. Zudem war die Defensive (der Falcons, d. Red.) in der letzten Woche extrem stark.“ © imago

New England Patriots – Tennessee Titans (Sonntag, 2.15 Uhr, Pro7) || In der vergangenen Woche gab es Medienspekulationen in den USA, dass die großen drei bei den Patriots – immerhin Topfavorit auf den Titel – im Clinch liegen. Trainer Bill Belichick, Teambesitzer Robert Kraft und Star-Quarterback Tom Brady sollen größere Probleme miteinander haben. „Ich glaube, dass die Berichte nicht stimmen. Bei den Patriots arbeiten alle unglaublich professionell. Die Motivation ist riesig“, sagt Werner. © imago

Werner-Tipp: „Es spricht alles für die Patriots. Brady ist auch in dieser Saison wieder ein heißer MVP-Kandidat. Sie haben nicht gut angefangen in der Saison, sich aber gut entwickelt. Aber die Titans sind extrem unangenehm zu bespielen und haben absolut nichts zu verlieren. Dennoch kommen Brady und Co. weiter.“ © imago

Pittsburgh Steelers – Jacksonville Jaguars (Sonntag, 18.30 Uhr, Pro7 Maxx) || Kaum einer hatte es den Jaguars zugetraut, überhaupt in die Play-offs einzuziehen und plötzlich gelten sie sogar als Geheimtipp auf den Titel. „Sie können eine Cinderella-Story schreiben“, sagt Werner. Warum? Mit einer sehr starken Defensive bringen sie die Gegner Woche für Woche zur Verzweiflung. In der Wild-Card-Round in der Vorwoche schlugen sie die Buffalo Bills. © imago

Werner-Tipp: „Ich kenne einige Jungs bei den Jaguars sehr gut, weil ich dort für ein paar Monate gespielt habe. Ihre Defensive ist unglaublich stark und sie haben in der Saison schon gegen die Steelers gewonnen. Aber Pittsburghs Ben Roethlisberger ist einer der größten Quarterbacks, macht nur wenige Fehler und ist schwer zu Fall zu bringen. Dennoch gewinnt die Defensive der Jaguars!“ © imago

Minnesota Vikings – New Orleans Saints (Sonntag, 22:20 Uhr, Pro7) || Die Vikings wollen Geschichte schreiben! Der Super Bowl findet am 4. Februar im U.S. Bank Stadium in Minneapolis statt – es wäre das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass ein Team im heimischen Stadion das Finale bestreitet. © imago