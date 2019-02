Doll: "Jetzt lasst uns alles raushauen" - Hannover 96 zwischen Mut und Realismus

Da blitzt es wieder, dieses Lächeln auf den Gesichtern der Profis. Waldemar Anton huscht durch den Kabinentrakt mit erhobenem Haupt, klarem Blick und breitem Grinsen. Lange ist es her, dass der 96-Kapitän über einen Erfolg sprechen durfte. Mit 2:0 hat Hannover das Abstiegsendspiel gegen Nürnberg gewonnen. Ein wichtiger Sieg – aber, das weiß auch Anton, als er sich frisch geduscht in den VIP-Bereich verabschiedet: Es war nur ein erster Schritt. Mehr nicht.

„Ich habe zu den Spielern gesagt: Es ist großartig, dass wir ein Lebenszeichen gesetzt haben“, so Trainer Thomas Doll. „Unabhängig davon, dass wir alle wissen, dass wir unglaublich viel Arbeit vor uns haben. Das habe ich auch gesehen in den 90 Minuten.“

Jeder Spieler weiß diesen Erfolg einzuschätzen“, beschreibt Martin Kind das 96-Innenleben. Und tatsächlich. So schön der Erfolg nach der Sieglos-Serie von neun Spielen war, zur Wahrheit gehört auch, dass diese Leistung im Keller-Krampf so wohl noch nicht zur Bundesliga-Tauglichkeit genügt.

Das mahnt auch sein Präsident, als er nach dem verdienten Erfolg gegen ganz schwache Nürnberger in die Kabine zur Mannschaft ging. „Die Stimmung in der Kabine war entspannt, aber sicher nicht euphorisch.

Der nötige Realismus

Denn was 96 gegen Nürnberg ablieferte, hatte über weite Strecken nur bedingt etwas mit Bundesliga-Format zu tun. Mehr noch: Der 2:0-Erfolg kaschierte nicht die 96-Schwächen. In der Offensive ist und bleibt noch ganz vieles Stückwerk, aus dem Mittelfeld kommt zu wenig nachhaltige Power für das Angriffsspiel, über die Außen landen zu wenige verwertbare Flanken bei den Stürmern. Und das, obwohl 96 nach der Roten Karte für Nürnbergs Simon Rhein (nach Foul an Julian Korb) 80 Minuten in Überzahl spielte.

Heldt: "Eine Serie - warum nicht?"

„Da war wirklich ein bisschen Hektik drin. In der Phase haben wir es nicht gut gemacht“, sagte Doll. Gut aber, dass die Mannschaft über 90 Minuten an sich geglaubt an. Das war zu sehen. Die Spieler wollten diesen wichtigen Sieg im Keller-Duell. „Ich bin erleichtert, dass wir gewonnen haben. Das war verdammt wichtig“, sagt Manager Horst Heldt.

Gestern Abend ergänzte er auf Sky: „Wir sind in der Lage, dass wir es aus eigener Kraft schaffen.“ Heldt hält sogar eine Erfolgsserie für möglich, wie sie Stuttgart in der Rückrunde der Vorsaison hinlegte. „Warum soll uns das nicht auch gelingen?“