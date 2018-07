Harte Strafe möglich: Kroatiens WM-Held Domagoj Vida sorgt mit Video für Wirbel

Der kroatische Abwehrspieler Domagoj Vida hat nach dem WM-Viertelfinalsieg gegen Russland mit Äußerungen über die Ukraine für Wirbel gesorgt. In einem Video jubelte der 29-jährige Torschütze kurz nach dem Spiel in der Nacht auf Sonntag: „Ehre für die Ukraine!“ Sein Kollege Ognjen Vukojevic ergänzte: „Das ist ein Sieg für Dynamo und für die Ukraine.“ Russland war nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien in der Schwarzmeerstadt Sotschi aus dem Turnier ausgeschieden.