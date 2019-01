Jahn gewinnt Partner Pferd Cup - Dresdnerin holt sich den Nachwuchs-Preis

Leipzig. Auftakt zur 22. Partner Pferd: Mit 9500 Besuchern war die Messe gestern so gut besucht wie noch nie an einem Donnerstag. Bei den Siegern der vorwiegend regionalen Prüfungen besonders happy: Marlene Franz aus Dohna bei Dresden. Die 20 Jahre alte BWL-Studentin siegte im Finale des Eggersmann Junior-Cups, einer der wichtigsten Wettbewerbe für junge Reiter in Deutschland. Für Leipzig hatten sich die Nachwuchs-Reiterinnen und Reiter auf mehreren Turnieren qualifizieren müssen.