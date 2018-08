Schalkes 49-Millionen-Bubi Donis Avdijaj wechselt zu Willem II Tilburg

Das Kapitel Schalke 04 ist für den einst als absolutes Top-Talent gefeierten Donis Avdijaj endgültig beendet. Nachdem die Gelsenkirchener den Offensivallrounder in den vergangenen Jahren bereits auf Leihbasis an Sturm Graz und Roda Kerkrade abgegeben hatten, wechselt der 21-Jährige nun fest zu Willem II Tilburg in die niederländische Ehrendivision. Nach Informationen des kicker wurde Avdijaj vom ehemaligen HSV-Profi und heutigen Tilburg-Manager Joris Mathijsen mit einem Einjahresvertrag plus Option ausgestattet. Sein bis 2019 befristetes Arbeitspapier bei Schalke war zuvor aufgelöst worden.