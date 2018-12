Heute ist Avdijaj 22 Jahre alt und spielt bei Willem II Tilburg in der niederländischen Eredivisie. Der Traum von einer Karriere bei einem der besten Klubs der Welt ist (vorerst) geplatzt. Doch warum schaffte der Offensivspieler den ganz großen Durchbruch, wie von vielen Experten prognostiziert, bisher noch nicht? "Ich musste allerdings sehr schnell feststellen, dass jeder kleine Fehltritt böse bestraft wird. Mit jedem meiner Fehler wurde die Last größer, die ich als Teenager mit mir herumtragen musste. Irgendwann hat die Berichterstattung über mich einen Weg eingeschlagen, mit dem ich niemals gerechnet hätte", so Avdijaj.

49-Millionen-Ausstiegsklausel und das "Geldschwimmbad-Interview"

Avdijaj war zu dieser Zeit in Diensten von Sturm Graz und erklärte sich bereit, für ein Interview auf YouTube Rede und Antwort zu stehen. Auf die Frage, was er mit einem Gewinn von 15 Millionen Euro anstellen würde, antwortete der Jungstar damals: "Mir ein Schwimmbad bauen und hineinspringen. Ich würde mir ganz viele Pferde kaufen und wenn ich aus meinem Geldschwimmbad rausgehe, würde ich einfach davonreiten." Zunächst sei dieses "Scherz-Interview" kein Problem gewesen, doch plötzlich habe er dann in einer deutschen Zeitung von einem Skandal-Interview gelesen.

Avdijaj will gestärkt aus den Rückschlägen hervorgehen

Donis Avdijaj erinnert sich zurück: "Ich konnte es nicht glauben. Hätte ich gewusst, was daraus entsteht, hätte ich es nie gegeben. In den ersten Jahren meiner Profikarriere bin ich wiederholt in Fettnäpfchen getreten. Was aus diesen Dingen dann medial gemacht worden ist, hatte in den meisten Fällen aber auch so gut wie gar nichts mehr mit der Realität zu tun." Real waren jedoch die Reaktionen im Netz. "Es tut weh, wenn man einen Artikel über sich selbst liest und 1000 Leute in den Kommentaren schreiben, ich sei ein Scheißtyp", so der Fußballprofi, den all diese Dinge nach eigenen Angaben aber auch als Menschen reifen ließen.