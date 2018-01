Doping im Eishockey: Hannover Scorpions werfen Michael Budd aus dem Team

Anzeige

Egal, wie häufig die Hannover-Derbys in der Eishockey-Oberliga sind, für die Fans sind sie immer etwas ganz Besonderes. Doch das vierte Spiel der Saison zwischen Indians und Scorpions am Sonntag am Pferdeturm (Spielbeginn um 14.30 Uhr, siehe Kasten) geriet am Donnerstag in den Hintergrund – wegen eines Dopingfalls! Die Scorpions haben sich am Donnerstag von Stürmer Michael Budd getrennt, der positiv getestet wurde.

Erster Dopingfall in 30 Jahren Clubgeschichte Der Test stammt vom Spiel der Scorpions am 19. November gegen die Harzer Falken. In Mellendorf erhielten sie nun Post über den Befund der A-Probe. „Uns blieb keine andere Wahl, als das Arbeitsverhältnis mit Michael sofort zu beenden“, sagt der Sportliche Leiter Eric Haselbacher. Schließlich müsse man sofort handeln, damit man sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehe, fahrlässig einen des Dopings überführten Spieler weiterzubeschäftigen, betont Haselbacher. „Viel Erfahrung haben wir mit einem solchen Fall aber nicht. Nach 30 Jahren im Eishockey-Geschäft erleben wir das auch zum ersten Mal.“ Welche Substanz in der Urinprobe von Budd gefunden wurde, ist dem Scorpions-Kaderplaner nicht bekannt.

Die Bilder von Michael Budd im Trikot der Hannover Scorpions: Seit Anfang des Jahres 2015 trägt Michael Budd das Trikot der Hannover Scorpions und absolvierte in dieser Zeit über 100 Partien für das ehemalige DEL-Team. © imago In seiner Zeit bei den Scorpions gab es für den 28-Jährigen mehrmals Grund zum Jubeln. © Petrow In knapp drei Jahren bei den Niedersachsen schoss der gebürtige Kanandier insgesamt 48 Treffer und bereitete weitere 46 Tore vor. © Lobback Ein satter Hieb: Michael Budd schlägt zu. Der Indianer kassiert einen Schlag ins Gesicht. © Sielski Kampf um den Puck: Michael Budd (unten) zeigt vollen Einsatz. © Petrow Nach diesem abgewehrten Schussversuch hebt Michael Budd ab. © Petrow Auch im Training suchte der Offense-Spieler stets das Gespräch mit seinen Mitspielern. © Sielski Und nochmals holt Budd die Faust raus: Erneut gegen die Indians brennen dem Kanadier die Sicherungen durch. © Treblin

Auch wann die B-Probe geöffnet wird, die den Spieler möglicherweise entlasten könnte, steht nicht fest. Ein anderes Ergebnis der B-Probe ist aber genauso unwahrscheinlich wie ein Comeback Budds bei den Scorpions. Denn Budd hat offenbar wirklich eine Substanz zu sich genommen, die auf der Dopingliste steht. In einer Mitteilung der Scorpions bedauert der Spieler sein Fehlverhalten und entschuldigt sich dafür bei den Fans.

Noch ist Budd spielberechtigt ... Für Anhänger und Spieler der Scorpions ist der Verlust des Stürmers, der in seinen drei Jahren im Team stets zu den Leistungsträgern zählte, nicht nur ein herber Schlag – sondern wirft auch eine entscheidende Frage auf: Drohen den Scorpions Punktabzüge aus den Spielen seit dem 19. November? Haselbacher beruhigt. „Es handelt sich hierbei um eine persönliche Strafe für den Spieler. Die Mannschaft selbst hat nichts zu befürchten.“ Kurios: Laut Regularien ist Budd bis zum Zeitpunkt, wenn ihn die B-Probe endgültig als Dopingsünder überführt, noch spielberechtigt. Daher könnte er sogar heute, wenn die Scorpions die Ice Fighters Leipzig zu Gast haben (20 Uhr, Hus-de-Groot-Eisarena Mellendorf) eingesetzt werden – doch es wird bei der theoretischen Möglichkeit bleiben.

Transferfenster schließt Mittwoch Bei Haselbacher glühten am Donnerstag die Telefone, und das nicht wegen der Budd-Affäre. Denn natürlich hinterlässt der Kanadier, der in 33 Spielen 40 Scorerpunkte erzielt hat, ein Vakuum – und eine freie Kontingentstelle. Die Oberligisten dürfen pro Spiel nur zwei Ausländer einsetzen. „Wir haben noch bis Mittwoch Zeit, einen Ersatz zu finden. Dann schließt das Transferfenster“, sagt Haselbacher. Dann muss der endgültige Kader stehen, der eine Fortsetzung der bislang erfolgreichen Saison des Tabellendritten der Nordstaffel garantiert. Denn einen Aufstieg in die DEL 2 haben sie in Mellendorf zuletzt nicht mehr ausgeschlossen.

Nur wenige Kilometer weiter südlich gehen die Hannover Indians entspannt und mit Selbstvertrauen in das Derby, schließlich haben sie das jüngste Aufeinandertreffen gewonnen. Am Freitagabend ist die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bei den Saale Bulls Halle zu Gast (20 Uhr) – in dieser Saison alles andere als ein Lieblingsgegner des ECH. „Die Bulls sind in der Defensive sehr gut organisiert. Wir haben viel Videoanalyse gemacht und hoffen, dass es diesmal besser läuft“, sagt Soccio, der in Halle auf den gesperrten Jan Tramm verzichten muss.

