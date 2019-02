Nordische Ski-WM: Razzien in Seefeld und Deutschland wegen Dopingverdachts

Bahnt sich da ein neuer Doping-Skandal im Skisport an? Laut Bericht des ARD-Dopingjournalisten Hajo Seppelt wurden am Dienstag in Seefeld bei der nordischen Ski-WM und in Erfurt Razzien durchgeführt. Dabei soll es um den Verdacht von Doping gehen.

Im österreichischen Seefeld und in Erfurt wurden demnach mehrere Gebäude durchsucht. Diese Razzien sollen auf der Grundlage neuer Ermittlungen der österreichischen Staatsanwaltschaft stattgefunden haben. Laut Seppelt sein in Erfurt eine "Praxis eines Sportmediziners im Ortsteil Rieth betroffen", schreibt der ARD-Journalist bei Twitter. "Etliche Zollbeamte vor Ort. Praxis offensichtlich länger observiert. Arzt mit Verbindungen in den Hochleistungssport. Der Verdacht: auch mit Kontakten in den Nordischen Skisport."

Dabei soll es sich offenbar um den ehemaligen Mannschaftsarzt des Radsportteams Gerolsteiner handeln: Dr. Mark Schmidt. Dieser wurde bereits vor einigen Jahren bei Doping-Enthüllungen im Radsport mit Blutdoping in Verbindung gebracht.

BREAKING NEWS. ARD-Dopingredaktion: Doping-Razzia in Seefeld des österreichischen Bundeskriminalamts. Verdacht auf Doping am Rande der Nordischen WM. Zeitgleich polizeiche Maßnahmen an verschiedenen Orten. Womöglich auch Beteiligung von Personen aus Deutschland — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 27, 2019

Im Fokus der Untersuchungen sollen dabei gleich mehrere Team stehen, die auch bei der nordischen Ski-WM in diesen Tagen in Seefeld teilnehmen. Laut der Krone-Zeitung handelte es sich dabei vor allem um das Team Österreich.