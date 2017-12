Doping? Positiver Test bei Radsport-Superstar Chris Froome

Bestechungsskandal im College Basketball: Nach drei Jahren Ermittlung hatte das FBI Ende September zehn Personen, darunter vier College-Trainer und zwei US-Manager von Adidas festgenommen. Beim Anwerben von talentierten High School Spielern für von Adidas ausgerüstete Colleges sollen neben Trainern, Spieler auch ihre Familien bestochen worden sein, damit die zukünftigen Stars lukrative Verträge für ihre Profikarrieren mit Ausrüster Adidas und Beratern unterzeichnen. Im Millionengeschäft College-Basketball dürfen offiziell keine Spieler gekauft oder bezahlt werden, um an den Colleges zu spielen. Adidas distanzierte sich von den Vorwürfen, stellte die betroffenen Mitarbeiter aber frei. © imago

Am 16. September erzielte Carl Zeiss Jenas Spieler Sören Eismann mit der wohl unsportlichsten Aktion des Jahres das Tor zum 1:2 (Endstand 2:2) gegen den SV Meppen. Nach einer Verletzung des Jena Spielers Julian Günther-Schmid hörte Meppens Nico Granatowski aus Fair-Play-Gründen auf zu spielen, woraufhin Eismann sich die Kugel schnappte, ein paar Meter bis zum Meppener Kasten zurücklegte und die Kugel am Torwart vorbei in die Maschen setzte. Auf dem Platz entstanden nach dem Treffer lange Diskussionen und Rangeleien (siehe Foto, Eismann Zweiter v. l.). © imago

Nachdem der Leichtathletikverband IAAF bereits 2016 flächendeckendes Doping unter russischen Leichtathleten nachgewiesen hatte, wurde der russische Verband von der Weltmeisterschaft 2017 im August in London ausgeschlossen. 19 russische Athleten traten neutral trotzdem bei der WM an: Die Sportler wie hier beim Hochsprung Ilya Shkurenev durften nicht unter der Flagge Russlands auflaufen, keine Kleidung in landestypischen Farben tragen und selbst bei Siegerehrungen wurde statt der russischen Nationalhymne die Hymne der IAAF gespielt, wenn die Sportler erfolgreich waren. © imago

Anfang November wurde bekannt, dass Leipzigs Mittelfeldstar Naby Keita zwei Mal versucht haben soll, mit gefälschten Führerscheinen aus seiner Heimat an eine Fahrerlaubnis in Deutschland zu kommen. Als Strafe stehen für den Mann aus Guinea, der im kommenden Sommer für rund 70 Millionen zum FC Liverpool wechseln wird und das Urteil anfechten möchte, laut "Welt" 415.000 Euro Geldbuße im Raum. © imago

Anfang September 2017 rastete Tennisprofi Fabio Fognini bei seiner Erstrundenniederlage bei den US Open gegenüber Schiedsrichterin Louise Engzell aus und nannte sie unter anderem "hässliches Eichhörnchen" und "Schlampe". Neben einer Geldstrafe von 96.000 US-Dollar und einer Grand Slam-Sperre auf Bewährung wurde Fognini auch aus dem noch laufenden Doppelwettbewerb des Turniers ausgeschlossen. Der Italiener und Ehemann von Grand Slam-Siegerin Flavia Pennetta ist für seine häufigen Ausraster bekannt und zahlte im Laufe seiner Karriere schon mehrere Geldstrafen. © imago

Als Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) am 28. Oktober im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim den 1:1 Ausgleich erzielte (Endstand 1:3 für Gladbach), warf Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann seine Trinkflasche Richtung Wand unterhalb der Tribüne - verfehlte diese jedoch und traf stattdessen einen Fan an der Schläfe. Eine Strafe erhielt Nagelsmann, der sich sofort entschuldigte (siehe Foto), allerdings nicht, nur eine schriftliche Ermahnung des DFB. © imago

Am 5. Juli verlor Daniil Medvedev sein Zweitrundenmatch in Wimbledon gegen Ruben Bemelmans knapp in fünf Sätzen, nachdem er in der ersten Runde den Schweizer Stanislas Wawrinka überraschend aus dem Turnier werfen konnte. Frustriert über die Niederlage und die seiner Meinung nach katastrophale Leistung der Stuhl-Schiedsrichterin, warf er der Frau unmittelbar nach dem Spiel mehrere Geldmünzen vor die Füße und machte damit seine Meinung über eine mögliche Spielmanipulation klar. Später bereute der junge Russe sein Verhalten zwar, vor einer Geldstrafe von 14.500 Dollar bewahrte ihn dies jedoch nicht. © imago

Nach einem Disko-Besuch wurde Skandalprofi Kevin Großkreutz Anfang des Jahres bei einer Schlägerei verletzt. Der zu der Zeit noch bei Stuttgart unter Vertrag stehende Profi erlitt Verletzungen im Gesicht (Foto von einer Pressekonferenz wenig später) und am Hinterkopf. In die Prügelei geriet Großkreutz nach einer Party, auf der er mit mehreren Jugendspielern des VFB Stuttgart aufgeschlagen war. Kurze Zeit nach dem Vorfall stellte der VfB Großkreutz frei. © imago

Am 5. Februar wurde das damals noch 17-Jährige kanadische Tennis-Talent Denis Shapovalov im Davis-Cup gegen Großbritannien disqualifiziert, nachdem er im letzten und entscheidenden Match (vor dem Spiel konnten beide Teams jeweils zwei Punkte gewinnen) der Erstrundenpartie gegen Großbritannien beim Stand von 3:6 4:6 und 1:2 gegen Kyle Edmund nach einem Punktverlust die Nerven verlor und einen Tennisball durch die Halle feuerte. Er traf Stuhl-Schiedsrichter Arnaud Gabas, der starke Schwellungen am Auge erlitt, er und wurde auf der Stelle disqualifiziert, wodurch Kanada aus der Weltgruppe ausschied. © imago

Ende 2016 kniete NFL-Star Colin Koepernick aus Protest gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt gegen Schwarze während der Nationalhymne vor einem Spiel seiner Mannschaft. 2017 folgten viele weitere dunkelhäutige Spieler seinem Beispiel oder blieben während der Hymne auf der Bank sitzen, wie hier bei einigen Spielern der Oakland Raiders im September 2017 zu sehen. US-Präsident Donald Trump regte sich mehrfach heftig über die Spieler auf und bezeichnete das - wohlgemerkt in der ganzen Nation polarisierende - Verhalten als riesige Respektlosigkeit. © imago

Weiter echauffierte sich der Präsident: "Würdet ihr es nicht gerne sehen, dass ein NFL-Teambesitzer sagen würde: 'Nehmt den Hurensohn vom Feld. Weg mit ihm, er ist gefeuert.' Wenn jemand die Hymne nicht mitsingt und die Flagge nicht respektiert?" Außerdem forderte er Fans auf, Spiele, vor denen sich Sportler hinknien, umgehend zu verlassen. © imago

Nach den schweren Vorwürfen von Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe (Foto) gegen die DFB-Schiedsrichter-Spitze um Hellmut Krug und Herbert Fandel brach ein Streit aus. Gräfe sagte, dass Schiedsrichter gemobbt und teilweise auch falsch bewertet werden. Auch ein Manipulationsverdacht stand im Raum. © Imago

Am 1. September kam es vor und während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Tschechien in Prag zu unschönen Ausschreitungen einiger deutscher Randalierer. Während beider Nationalhymnen und einer anschließenden Schweigeminute riefen einige deutsche Pöbler "Sieg-Heil" und beleidigten sowohl den DFB als auch Timo Werner und Mesut Özil explizit. Nach dem Spiel (Deutschland gewann 2:1) verließ die Mannschaft das Feld ohne zu den Fans zu gehen. Das Team, der Trainerstab und der DFB distanzierten sich klar von den Vorfällen und kritisierten, dass diese "Fans" so leicht ins Stadion kommen konnten. © imago