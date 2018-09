Doping: Russlands WM-Torschütze Cheryshev getestet - Vater brachte Stein ins Rollen

George Best: So grandios er als Fußballer war, so skandalös lebte der Nordire abseits des Platzes. Frauengeschichten, Ausflüge in Nachtclubs, Spielschulden, Beleidigungen gegenüber Polizisten – die Liste ist lang. Der berühmteste Spruch Bests: „Die Hälfte des Geldes, das ich verdient habe, ist für Alkohol, Frauen und Autos draufgegangen, den Rest habe ich einfach verprasst.“ © Imago