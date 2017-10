Doppelschlag für Holstein Kiel

Object preview

Verheißungsvolle Tormöglichkeiten resultierten aus den Bemühungen nicht. Die zunächst einzige hatte drei Minuten vor der Pause noch Regisseur Dominick Drexler, dessen 14 Meter-Schuss aus Mittelstürmer-Position von Gäste-Keeper Stefan Ortega über die Latte gelenkt werden konnte. Auch nach dem Wiederanpfiff brachten die Holsteiner zunächst nicht viel zustande. Im Gegenteil: Torhüter Kenneth Kronholm musste in der 63\. Minute mit einer Glanzparade gegen Andreas Voglsammer den drohenden Rückstand verhindern.

Anders als in fast allen bisherigen Partien der Saison war vom Angriffswirbel der besten Offensive der Liga zunächst nicht viel zu sehen. Mit drei Neuen in der Startelf - darunter erstmals Leihgabe Tom Weilandt vom Ligarivalen VfL Bochum - fanden die Hausherren zunächst kaum Mittel, die kompakt stehenden Gäste in Verlegenheit zu bringen.