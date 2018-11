Borussia Dortmund gegen den FC Brügge live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Dem Bundesliga-Spitzenreiter genügt in der Partie Borussia Dortmund gegen FC Brügge am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) schon ein Unentschieden, um sich in Gruppe A der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Für die Gäste aus Belgien ist die Begegnung im Signal Iduna Park die letzte Chance, das Spitzenduo Dortmund und Atlético Madrid – beide neun Punkte – noch einmal anzugreifen. Brügge liegt mit vier Zählern aus vier Spielen auf Rang drei, empfängt nach dem Spiel in Dortmund am 11. Dezember Atlético Madrid. Schon allein diese Ausgangslage lässt BVB-Coach Lucien Favre (61) den Mahner geben: „Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns an das Spiel dort.“ Der Schweizer sprach damit am Dienstag in der Pressekonferenz den mühsamen 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel an. Christian Pulisic rettete dem BVB mit einem späten Tor den Champions-League-Auftakt. „Brügge wird alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen“, sagt Mario Götze und fügt hinzu: „Es wird kein leichtes Spiel.“ Götze am Dienstag in Dortmund: „Das Hinspiel war noch früh in der Saison. Das weiß man noch nicht, wo man steht. Wir haben uns seitdem sehr gut entwickelt und die Spiele gewonnen.“ Seitdem gelangen den Borussen zehn Siege aus 13 Pflichtspielen.