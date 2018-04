BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den VfB Stuttgart

Roman Bürki: Beim 0:6-Debakel in München war Roman Bürki – mit Verlaub – die ärmste Sau, weil er von seinen Vorderleuten komplett im Stich gelassen wurde. Gegen Stuttgart, so die Hoffnung des Schweizers, würde sich die Gelegenheit ergeben, nicht nur dann am Spiel teilzunehmen, wenn der Ball aus dem Netz geholt werden muss. So richtig wurde das nichts, weil Bürki gegen weitgehend harmlose Stuttgarter wenig zu tun bekam. Das, was zu tun war, erledigte Bürki zuverlässig. Note 3 © 2018 Getty Images

Sokratis: Beim 0:6-Debakel in München war Roman Bürki – mit Verlaub – die ärmste Sau, weil er von seinen Vorderleuten komplett im Stich gelassen wurde. Gegen Stuttgart, so die Hoffnung des Schweizers, würde sich die Gelegenheit ergeben, nicht nur dann am Spiel teilzunehmen, wenn der Ball aus dem Netz geholt werden muss. So richtig wurde das nichts, weil Bürki gegen weitgehend harmlose Stuttgarter wenig zu tun bekam. Das, was zu tun war, erledigte Bürki zuverlässig. Note 3 © dpa

Ömer Toprak: Gegen Stuttgart bekam Ömer Toprak mal wieder die Chance, sich von Beginn an zu beweisen, weil Manuel Arkanji verletzt passen musste. Toprak nutzte die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu machen, er war in der Innenverteidigung jederzeit Herr der Lage. Note 3 © dpa

Marcel Schmelzer: Auch Marcel Schmelzer war zuletzt weit von seiner Bestform entfernt, dabei sollte er als Kapitän doch eigentlich eine Konstante sein und vorne weg marschieren. Das geling dem Routinier jedoch nicht, auch gegen den VfB Stuttgart war seine Vorstellung äußerst übersichtlich, Schmelzers Arbeitstag war nach einer knappen Stunde vorzeitig beendet. Note 4 © 2016 Getty Images

Mahmoud Dahoud: Mahmoud Dahoud ist derzeit aus der Dortmunder Stammformation nicht wegzudenken, wobei die Frage erlaubt sein muss, ob das in erster Linie an seinen fußballerischen Fähigkeiten liegt oder an der Unpässlichkeit seiner Kollegen. Dahoud versuchte anfangs, ein bisschen Leben und Struktur ins Dortmunder Spiel zu bringen, als das misslang, tauchte er unter und war erst in der zweiten Hälfte wieder zu sehen, als er sich – wie fast alle Dortmunder – signifikant steigerte. Note 3 © 2018 Getty Images

Nuri Sahin: Um den Ur-Dortmunder Nuri Sahin war es zuletzt ruhig geworden, gegen Stuttgart durfte er wieder mal von Beginn an auflaufen, weil seine Kollegen Castro und Weigl in München unterirdisch agiert hatten. Sahin bemühte sich, die Regie zu übernehmen, dirigierte viel mit den Armen, doch läuferisch und athletisch ist es einfach zu wenig. Immerhin spielte Sahin einen schönen Pass auf Reus, der jedoch Ende der ersten Halbzeit vergab. Je länger das Spiel dauerte, desto besser kam Sahin in die Partie, sehenswert war seine Vorarbeit zum 2:0 durch Batshuayi. Note 3 © 2017 Getty Images

Marco Reus: Dortmunds Hoffnung auf Spielkultur und offensive Durchschlagskraft heiß Marco Reus. Der verletzungsanfällige Nationalspieler war in der Rückrunde immer dann, wenn er sich einsatzbereit meldete, für etliche Highlights gut. Auch Reus tat sich gegen Stuttgart schwer, bemühte sich jedoch auffallend, zumindest ein wenig positive Körpersprache einzubringen und Lücken zu reißen. Note 3 © 2018 Getty Images

Maximilian Philipp: Monatelang musste Maximilian Philipp mit einer schweren Knieverletzung zuschauen, nun ist er wieder so weit, von Anfang an stürmen zu können. Der ehemalige Freiburger machte es nicht schlecht, war in einer allenfalls mittelmäßigen Dortmunder Mannschaft eine auffällige Figur, seine erste gute Chance vergab Philipp jedoch recht kläglich. Das Versäumte holte Dortmunds Bester nach einer Stunde nach, als er die Partie mit dem 3:0 endgültig entschied. In der 79. Minute wurde Philipp mit stehenden Ovationen verabschiedet. Note 2 © 2018 Getty Images

Christian Pulisic: Auch Christian Pulisic läuft seiner Form hinterher, doch der quirlige Amerikaner bekommt mildernde Umstände, mit gerade Mal 19 Jahren kann niemand von ihm verlangen, einer verunsicherten Mannschaft Halt zu geben. Gegen Stuttgart war der schnelle Teenager ein Lichtblick, brachte Tempo auf die rechte Außenbahn, auch wenn ihm nicht alles gelang. Beim Führungstreffer hatte er Glück, dass ihm seine Flanke so abrutschte, dass sie sich über VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler ins Netz senkte. Note 3 © 2018 Getty Images

Michy Batshuayi: Neben Torhüter Roman Bürki gehörte auch Michy Batshuayi beim 0:6 in München zur Spezies der armen Säue. Eigentlich war der belgische Stürmer nur dann am Ball, wenn es galt, nach einem Gegentreffer den Anstoß auszuführen. Auch gegen Stuttgart hatte es Batshuayi schwer, weil er kaum Anspiele bekam und deshalb weitgehend vom Spiel ausgeschlossen war. Als er Anfang der zweiten Hälfte seine Chance bekam, schlug der Stürmer zu. So agiert ein echter Torjäger. Note 3 © 2018 Getty Images

Lukas Piszczek: Eine Woche hatte Lukasz Piszczek Zeit, sich von den Schwindelgefühlen zu erholen, die die Dribblings von Franck Ribery beim Polen ausgelöst haben müssen. Gegen Stuttgart hatte der Routinier weit weniger Arbeit, weil die rechte Außenbahn weitgehend verwaist war. Aus den Freiheiten machte Piszczek viel zu wenig, ließ sich von Erik Thommy vernaschen und tat kaum etwas für die Offensive. Note 5 © 2018 Getty Images

Jordan Sancho: Der Jordan Sancho kam in der Schlussphase für Philipp, doch da war die Begegnung längst gelaufen, der junge Engländer bekam also keine Gelegenheit mehr, sein großes Talent unter Beweis zu stellen. Ohne Note © imago/DeFodi