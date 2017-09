Dortmund gegen Köln: Wie wahrscheinlich ist ein Wiederholungsspiel?

Aber wie stehen die Chancen auf ein Wiederholungsspiel? Laut dem Schiedsrichter-Podcast Collinas Erben, die in einem Beitrag auf n-tv aufklären, schlecht. Denn der Schiedsrichter Ittrich will den Ball schön über der Linie gesehen haben, als der Pfiff ertönte. In der Vergangenheit gab es bereits Fälle, in denen die Sportgerichtsbarkeiten deshalb kein Wiederholungsspiel zuließen. Letztes Bespiel: Der Phantomtor von Stefan Kießling im Oktober 2013.