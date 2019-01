Dortmund im Steigenberger, RB Leipzigs Ralf Rangnick bei Wontorra

Leipzig. Erster gegen Vierter, Rückrundenauftakt, Duell zweier Fußballphilosophien – es geht um mehr als drei Punkte, wenn am Samstag 18.30 Uhr in der Red Bull Arena RB Leipzig auf Borussia Dortmund trifft. Die Roten Bullen haben mit der Einheit am Dienstag vorerst das öffentliche Trainieren eingestellt. Unter anderem will Trainer Ralf Rangnick seiner Mannschaft bei Standards zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. Zu schwach war die Ausbeute nach ruhenden Bällen in der Hinrunde. Die Übungen: nichts für neugierige Augen.

DURCHKLICKEN: Trainingseindrücke vom 15. Januar Bei RB Leipzig hat die Unmittelbare Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund begonnen. Dabei waren Kevin Kampl und Emil Forsberg erstmals wieder mit von der Partie. © Dirk Knofe

Gelüftet sind hingegen einige Fakten zum Aufenthalt des BVB in der Messestadt: Nach SPORTBUZZER-Informationen reisen die Westfalen bereits am Freitag mit dem Flugzeug an. Die Landung auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist demnach gegen 18 Uhr geplant. Wie schon beim letzten Auftritt in der Red Bull Arena will auch diesmal die Mannschaft des Steigenberger Hotels dafür sorgen, dass es dem Tross um Coach Lucien Favre an nichts fehlt. Mit dem Check-in ist gegen 19 Uhr zu rechnen. Ob die Borussen am Samstag vor dem restlos ausverkauften Duell gegen RB nochmal im Freien trainieren oder im Hotel anschwitzen, hängt vom Wetter ab.

Ralf Rangnick bei Wontorra

Unabhängig vom Ausgang des Spiels steht Ralf Rangnick am Sonntag Rede und Antwort. Der RB-Trainer ist ab 10:45 Uhr Gast beim Fußballtalk mit Jörg Wontorra. In der auf Sky Sport News HD und via Live-Stream frei empfangbaren Sendung wird sich Rangnick aller Voraussicht nach auch zu den beiden Wintertransfers Amadou Haidara und Tyler Adams äußern. Der 19-jährige US-Amerikaner hat in der aktuellen "Sport Bild" bereits ambitionierte Ziele formuliert: „Ich möchte so gut werden, dass ich irgendwann einmal das Herz des Spiels werden kann.“ Dass Adams bereits gegen Dortmund und seinen Nationalmannschafts-Kollegen Christian Pulisic die Schaltzentrale übernimmt, ist eher unwahrscheinlich. Beim 1:1(1:0) im Samstags-Test gegen Galatasaray Istanbul lief er erst zur zweiten Halbzeit mit der vermeintlichen B-Elf auf, spielte dabei laut Rangnick "in Ordnung" und noch etwas "zu viele Querpässe".

Für den Youngster derzeit (noch) kein Problem: „Es wäre ein Traumszenario, direkt von der ersten Minute an für meinen neuen Klub auf dem Platz zu stehen. Aber ich weiß, dass ich vielleicht auch geduldig sein muss.“