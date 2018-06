Dortmund-Star Götze schießt gegen Ex-Bayern-Trainer Guardiola

Der Spanier hat halt doch nicht nur Freunde ... Pep Guardiola, der aktuelle Trainer von Manchester City, gilt als einer der besten Coaches der Welt, doch immer wieder wird er für seinen Führungsstil auch kritisiert. So wie aktuell von Weltmeister Mario Götze, der unter Guardiola beim FC Bayern München spielte.

"Pep Guardiola war fachlich einer der besten Trainer, eine enorme Bereicherung. Ich hatte aber das Gefühl, dass er nur in dem Raster denkt und den Menschen und das Drumherum außen vor lässt. Die Empathie war nicht so ausgeprägt", sagte Götze in der DAZN-Dokumentation "Being Mario Götze".

Der Weltmeister wechselte 2013 für 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Gerade die Umstellung von Jürgen Klopp auf Guardiola sei dabei hart gewesen.