Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Hauptstadt sieht Gelb, Teil 2! Nach dem 2:2 zwischen dem BVB und Hertha in der Bundesliga stellen sich nun die Eisernen in der Partie Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker) zum Pokalmatch im Signal Iduna Park vor.

Dieses Spiel gab es zuletzt fast auf den Tag genau vor zwei Jahren. Am 26. Oktober 2016 verlangten die Berliner dem BVB in Runde 2 alles ab, unterlagen erst im Elfmeterkrimi (0:3) gegen die Elf von Trainer Thomas Tuchel. Gutes Omen für die Dortmunder: Am Ende holten sie sich gegen Eintracht Frankfurt (2:1) im Finale auch den Pott. Die Borussia geht als ungeschlagener Tabellenführer in dieses Spiel. Und für Coach Lucien Favre (60) gibt es nur eine Direktive: „Wir wollen eine Runde weiter! Die Konzentration liegt nur auf diesem Spiel, auch wenn wir wissen, dass wir ein schweres Programm haben.“ Für den BVB ist es das vierte von sieben Spielen innerhalb von drei Wochen. Favre weiß, wie schwer sich seine Mannschaft in Runde eins bei der SpVgg Greuther Fürth getan hat. Erst in der 120. Minute konnte mit dem 2:1 das Elfmeterschießen noch abgewendet werden. „Ein Pokalspiel ist nie einfach“, sagte der Schweizer am Dienstag in Dortmund, „das wissen wir seit dem Spiel in Fürth, wo es sehr schwierig für uns war.“