Champions League: Juventus Turin ringt Tottenham nieder - ManCity weiter

Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola und Vorjahresfinalist Juventus Turin mit dem deutschen Nationalspieler Sami Khedira haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Tabellenzweite der italienischen Serie A drehte am Mittwoch die Partie bei Tottenham Hotspur nach einem 0:1-Rückstand noch und gewann im Londoner Wembley-Stadion mit 2:1 - was nach dem 2:2 im Hinspiel zu Hause für das Weiterkommen reichte.

„Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Wir haben große Mentalität bewiesen“, sagte Khedira nach seinem 100. Pflichtspiel im Juve-Trikot beim TV-Sender Sky. „Wir wussten, dass Tottenham eine unfassbar gute Mannschaft hat, aber die Champions League ist ein Wettbewerb, in dem man bis zur letzten Sekunde fighten muss. Den Glauben und die Geduld nicht zu verlieren, das hat es heute ausgemacht“, sagte Khedira. Der deutsche Nationalspieler postete im Anschluss an das Spiel ein Gruppenfoto aus der Mannschaftskabine.

Vor beiden Partien wurde mit einer Schweigeminute des am Wochenende an einem Herzstillstand gestorbenen Florenz-Profis Davide Astori gedacht. Juve und Tottenham spielten zudem mit Trauerflor.

Tottenham zunächst offensivfreudiger

Vor 85 000 Zuschauern im Wembley-Stadion war Tottenham, das in der Gruppenphase Real Madrid und Borussia Dortmund hinter sich gelassen hatte, lange Zeit die aktivere und offensivfreudigere Mannschaft. Der frühere Hamburger und Leverkusener Bundesliga-Profi Heung-Min Son erzielte in der 39. Minute die verdiente Führung für die Engländer.

Nächste Woche ist das Viertelfinale komplett

In der kommenden Woche stehen noch die Achtelfinal-Rückspiele AS Rom gegen Schachtjor Donezk und Manchester United gegen FC Sevilla am Dienstag sowie Besiktas Istanbul gegen den deutschen Meister Bayern München und FC Barcelona gegen FC Chelsea am Mittwoch an.