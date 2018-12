Anwalt eingeschaltet: Wirbel um Draxler-Transfer zu Paris St. Germain

Ehadi habe seit 2014 für die Sportagentur von Wittmann im Nahen Osten gearbeitet. Einen schriftlichen Vertrag habe er aber nie erhalten. Der 46-Jährige erklärt: „Ich habe systematisch Kontakte zu Mannschaften und den Investoren dahinter im arabischen Raum aufgebaut.“ So auch zwischen Julian Draxler und Paris St. Germain. „Wittmann bot den Spieler Julian Draxler an. Er forderte 80 Millionen Euro“, so Ehadi. Khelaifi hätte nur gelacht und gesagt: „20 Millionen.“

Profil von Ehadi gelöscht

Die Verhandlungen dauerten ein halbes Jahr, dann folgte der Abschluss. Es sollte sogar eine Feier in Düsseldorf geben. Doch dann kam die große Enttäuschung für den Münchner. „Ich war am 17. Januar in Düsseldorf. Ich habe zwei Stunden auf Wittmann gewartet.“ Als er schließlich kam, habe er gesagt: Ehadi sei gar nicht wichtig gewesen für das Geschäft. Er sei bei den Gesprächen in Paris nicht dabei gewesen. Geld gäbe es nicht. Das Profil von Ehadi sei am nächsten Tag von der Internet-Seite von Rogon Sportmanagement verschwunden.