Drei bekannte Fußball-Gewalttäter in Bischofswerda von Polizei registriert – sieben Verletzte nach Ausschreitungen

Bischofswerda. Drei mit bundesweitem Stadionverbot belegte Fußball-Anhänger des 1. FC Lok Leipzig sind bei Ausschreitungen im Landespokalspiel beim Bischofswerdaer FV 08 (5:3 nach Elfmeterschießen) am Sonntag aktiv gewesen. Das teilte die Polizei gestern mit. Demnach hatte sich das Trio mit 100 weiteren Personen gewaltsam Eintritt in den Wesenitzsportpark verschafft. Die Personen im Alter von 25, 28 und 45 Jahren sind bei der Polizei in der Kartei Gewalttäter-Sport gespeichert. Insgesamt wurden 15 Straftaten registriert - Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Abrennen von Pyrotechnik und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Von den neun Tatverdächtigen kamen sechs aus Leipzig, drei aus Bischofswerda und Umgebung. Sieben Personen, darunter zwei Polizisten, wurden verletzt.