Drei Leipziger DHfK-Spieler bangen – Prokop streicht WM-Kader zusammen

Eigentlich hatten sich Niclas Pieczkowski, Philipp Weber und Franz Semper noch zwei Bundesligaspiele Zeit ausgerechnet. Die Partien am Sonntag gegen Wetzlar und nächste Woche gegen Magdeburg wollten die Spieler des SC DHfK Leipzig auch noch einmal für Werbung in eigener Sache nutzen. Jetzt könnte ihr Traum von der Heim-WM schon am Freitag zu Ende sein. Handball-Bundestrainer Christian Prokop reduziert seinen vorläufigen Kader für die Heim-WM von 28 auf 18 Spieler.

Wer die heiße Phase der Vorbereitung am 28. Dezember in Angriff nimmt, wird der 39-Jährige um 11 Uhr in Berlin bekanntgeben. „Stand heute - wenn alle verletzungsfrei bleiben - haben wir schon mit dem Rostock-Lehrgang ein klares Zeichen Richtung WM gesetzt“, sagte Prokop.