Drei Leipziger Handballer stehen im vorläufigen WM-Kader

Leipzig. Das dürfte die Verantwortlichen des SC DHfK Leipzig freuen: Handball-Bundestrainer Christian Prokop berief gleich drei grün-weiße Akteure in das vorläufige Aufgebot des DHB für die anstehende Weltmeisterschaft im eigenen Land. Philipp Weber, Niclas Pieczkowski und Youngster Franz Semper werden die Leipziger Farben im Nationalteam vertreten. Angeführt wird das Team, das am Mittwoch in Rostock den ersten WM-Test gegen Polen bestreitet, von Kapitän Uwe Gensheimer.

Die Teilnahme an der Heim-WM ist den drei Messestädtern allerdings noch lange nicht sicher. Denn Prokop wird den zunächst 28 Mann starken Kader bis zum Auftakt der Welttitelkämpfe auf 16 reduzieren. Während der WM sind maximal drei Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten Kader möglich.

WM-Start gegen Koreanisches Team

Bis dahin stehen weitere Partien auf dem Programm. Die WM-Vorbereitung wird noch in diesem Jahr mit einem Kurzlehrgang vom 28. bis zum 30. Dezember in Barsinghausen fortgesetzt. Am 2. Januar versammeln sich die Bad Boys in Hamburg. Es folgen Länderspiele gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar, 14.15 Uhr in Kiel).

