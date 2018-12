2018 war von Anfang bis Ende kein gutes 96-Jahr. Am Ende verschärfte sich die sportliche Krise jedoch enorm. Der Klub droht nach 2016 erneut in den Fahrstuhl Richtung zweite Liga zu steigen. Wer hat die falschen Schalter gedrückt, wie kann 96 doch oben bleiben? Die Fragen vor dem Neustart in 2019.

Wie sind die Fakten?

Nach einer guten Hinrunde in der vergangenen Bundesligasaison mit 23 Punkten folgte ab Januar 2018 eine schwächere Rückrunde, in der 96 nur noch 16 Punkte in 17 Spielen holte. In der aktuellen Spielzeit setzte sich der Abwärtstrend fort. Nur noch mickrige elf Punkte sammelte die Mannschaft in 17 Partien. Die letzten eineinhalb Jahre unter Trainer André Breitenreiter lassen sich in der Zahlenkombination 23 – 16 – 11 ausdrücken. Der Trend ist eindeutig – es geht Richtung zweite Liga.