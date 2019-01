Drei RB Leipzig-Fanclubs Dachorganisation ausgetreten: "Der Ball liegt beim Fanverband"

Was ist los beim Fanverband Leipzig? Mit "Sportfreunde Leipzig", der "BrauseCrew Berlin" und den "Osttirol Bulls" haben zum Jahreswechsel gleich drei Mitglieder die Dachorganisation einiger RB-Leipzig-Fanclubs verlassen. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.

Spekulationen auf Twitter

Auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken entfachte die Meldung Spekulationen um die Gründe des Austritts, wohl auch, weil sich die Aussteiger mit Statements und Erklärungen bisher zurückhalten. Die "Sportfreunde Leipzig", Gründungsmitglied des in seiner aktuellen Form seit Juli 2017 bestehenden Fanverbands, nannten in einem Tweet vielsagend "einige unterschiedliche Auffassungen, die die strategische Ausrichtung betreffen" als Anlass.

Gespräche anberaumt

Glaube an die Idee des Fanverbands ist da

Auch die "Osttirol Bulls" wollen das für die zweite Kalenderwoche anberaumte Gespräch mit dem Fanverband nicht durch Bekanntgabe ihrer genauen Gründe für den Austritt vorbelasten. Dieser sei der Dachorganisation schon im Oktober – unabhängig von den anderen beiden Fanclubs – mitgeteilt worden, so Florian Streit. Er glaube zwar, dass die Ursachen für das Ausscheiden zum Teil ähnlicher Natur sind, dennoch werde jeder Fanclub ein eigenes Gespräch führen. "Der Ball liegt jetzt beim Fanverband. Er muss konstruktiv arbeiten wollen", sagt Streit. Nur dann komme ein Wiedereintritt in Frage. Der Glaube an die Grundideen des Verbands sei weiterhin da.