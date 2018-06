Drei Recken überzeugen beim Japan-Test der deutschen Nationalmannschaft

Vor allem Häfner legte mit viel Tempo los. Er durfte in der mit 2000 Zuschauern ausverkauften Arena in To­kushima von Beginn an ran und hatte nach sechs Minuten schon zwei Tore erzielt. Da stand’s 5:3 für Deutschland. Auch Torhüter Silvio Heinevetter war vom Anpfiff an gut im Spiel und entschärfte bereits in der An­fangsphase drei Chancen der Japaner. Die DHB-Auswahl setzte sich früh ab und blieb in der ersten Hälfte dominant. „Da waren wir sehr konzentriert und konsequent“, lobte Nationaltrainer Prokop. Zur Pause führte Deutschland mit 21:11.