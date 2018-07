Drei sind schon weg: Was passiert mit den Trainern der WM-Verlierer? 

Argentinien: Die "Gauchos" scheiterten in einem hochklassigen Achtelfinale mit 3:4 an Frankreich - nach einer schwachen Vorrunde das spielerische Highlight unter Trainer Jorge Sampaoli, der seit 2017 im Amt ist und vor vier Jahren noch Chile betreut hatte. Die Kritik am Coach, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, reißt in der Heimat nicht ab. In einer Online-Umfrage der argentinischen Sportzeitung „Olé“ sprachen sich 84 Prozent von über 126.000 abgegeben Stimmen gegen den 58-Jährigen aus. © Getty