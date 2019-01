Es ist angerichtet: Auf geht's, drei Tage Budenzauber beim SPORTBUZZER Masters!

Vorhang auf für den größten Budenzauber, den Hannover je gesehen hat: Das SPORTBUZZER Masters 2019 präsentiert von TOTO – Der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen wird ein furioses Fußballfest in drei Akten. Da ist für jeden etwas dabei: Am Freitag geht es mit dem Gilde Kneipenturnier für Hobbykicker los, am Sonnabend folgt mit der Finalrunde des Masters der Klassiker für die Amateurfußballer der Region, der krönende Abschluss folgt am Sonntag mit dem Pokal der Bundesliga-Legenden.

Die Hobbykicker legen los

Der Reihe nach: Erstmals wird in der Swiss Life Hall auf Kunstrasen gespielt. Als Erste kommen heute ab 16.30 Uhr die Kneipenteams in den Genuss, zwölf Mannschaften kämpfen um den Sieg, sollen aber vor allen Spaß haben und die beeindruckende Atmosphäre genießen.