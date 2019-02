Dreierpack Bech - Prib trifft bei Comeback: 96-Reserve fegt TSV Pattensen weg

Mit einer respektablen Leistung ist der TSV Pattensen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Landesliga gestartet. Kurz vor dem offiziellen Trainingsstart unterlagen die Pattenser auf Kunstrasen bei der Zweitvertretung von Hannover 96 mit 0:6 (0:5). „Es war klar, dass unser Hauptaugenmerk der Defensive galt. Die Art und Weise, wie sich die Mannschaft läuferisch und bei der Arbeit gegen den Ball präsentiert hat, war über weite Strecken gut. Allerdings wollten wir nach einer Viertelstunde nicht schon mit 0:3 hinten liegen“, sagte Trainer Tobias Brinkmann.

Bech dreifach - Prib ist wieder da!

Doch die U23 der Roten machte von Beginn an Druck und zog dank der Unterstützung aus dem Profikader schnell davon. Der Däne Uffe Bech traf in der Anfangsphase doppelt (6., 12.), Ex-Kapitän Edgar Prib erzielte zwischenzeitlich das 2:0 (7.). In der Folge kam der TSV besser in die Zweikämpfe und in die Partie, hatte sogar selbst zwei dicke Chancen. Doch Steve Goede scheiterte zweimal an 96-Keeper Fabio Spohr (17., 21.). Noch vor der Pause erhöhten Valdrin Mustafa (31.) und erneut Bech (34.) auf 5:0.

"Wenn man es genau nimmt, hat 96 in der zweiten Hälfte kein Tor geschossen"

In der zweiten Halbzeit blieben die Roten dominant, der Spielfluss ging nach vielen Wechseln jedoch ein wenig verloren. Die Pattenser kamen nur selten zur Entlastung, Torhüter Marten Krause klärte zweimal in höchster Not gegen Marco Stefandl. Bis in die Schlussminuten verteidigten die Pattenser konsequent und hielten sich lange schadlos. „Wenn man es genau nimmt, hat 96 in der zweiten Hälfte kein Tor geschossen“, sagte Brinkmann. Lediglich Felix Dempwolf lenkte eine Hereingabe vom rechten Flügel kurz vor dem Ende ins eigene Netz (85.).