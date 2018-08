Dreifacher Jubel bei den IceFighters Leipzig

Namenssponsor, neues Logo, bleibende Ikone: Der Eishockey-Oberligist brachte seinen Fans am Donnerstag in mehrfacher Hinsicht Freude.

Leipzig. Premierentermin der Exa Icefighters Leipzig in der neuen Spielstätte: In den Kohlrabizirkus hatte der Eis­hockey-Oberligist am Donnerstag Fans und Medien geladen, um Neuigkeiten zu verkünden. Davon gab es bemerkenswerte, und die sorgten für Jubelstürme bei den knapp 300 erschienenen Anhängern.

Die wichtigste News: Das Leipziger Unternehmen Exa, eine Firma für Web-End-Solutions und seit März 2017 Namenssponsor der Icefighters, verlängert sein Engagement auf unbefristete Zeit. Riesenjubel bei der Bekanntgabe. „Das gibt dem Verein unglaubliche Sicherheit“, sagte Geschäftsführer André Krüll strahlend. „Kaufmännisch hat uns das Engagement nichts gebracht. Aber als Unternehmer haben wir auch Verantwortung, wir wollen Werte vermitteln. Außerdem finde ich das Icefighters-Projekt einfach geil“, begründete Exa-Chef Carsten Paul die im Sport ungewöhnliche unbefristete Verlängerung.

Neu ist auch das Logo, mit dem die Exa Icefighters in ihre neue Ära im Kohlrabizirkus gehen. Gitternetz, Uniriese und die feurige Flamme sind passé. Das neue Logo, jetzt mit dem Zusatz Exa, hat ein Eiskämpfer-Gesicht und enthält in Anspielung auf die Heimstatt Leipzig Elemente des Völkerschlachtdenkmals. „Das Gesicht eines angriffslustigen ­Kriegers, der sich nicht aufgibt, der für sein Team einsteht und bis zur letzten Minute kämpft“, begründet der Verein die Optik. Bei der Enthüllung am Donnerstag: Jubel.