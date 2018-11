Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Dresden, Fürth und Bochum

Die SpVgg Greuther Fürth blickt dem Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den VfL Bochum mit großer Vorfreude entgegen. Auch Dynamo Dresden und der SV Sandhausen wollen unbedingt Punkte einfahren. Verfolgt die Spiele am Freitagabend in der SPORTBUZZER-Liveticker-Konferenz.