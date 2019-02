Dresden Titans halten dem Druck nicht stand

Dresden. Die Margon-Arena war mit 1753 Zuschauern ordentlich gefüllt, die Stimmung gut und auch das Spiel schien lange den richtigen Verlauf zu nehmen, doch am Ende trotteten die Dresden Titans mit hängenden Köpfen vom Feld. Sie verloren das so wichtige Duell mit den Schwelmer Baskets noch mit 64:68 (33:32) und haben jetzt nur einen kleinen Hoffnungsschimmer auf das Erreichen der Play-offs.

Dabei hatten die Männer von Trainer Markus Röwenstrunk in einem engen Match gut begonnen, nach zwei ausgeglichenen Vierteln im dritten einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. 49:44 hieß es zu Beginn des letzten Abschnitts und die Dresdner Spieler liebäugelten sogar noch damit, den angestrebten Sieg mit zehn Punkten Vorsprung schaffen zu können, um auch den direkten Vergleich mit den Schwelmern zu gewinnen. Doch dann lief es nicht mehr rund und Schwelm zog noch vorbei. „Man hat gemerkt, dass wir mehr unter Druck standen als Schwelm. Ich denke, dass aber jeder von den Jungs alles reingehauen hat, was er hat. Es hat aber nicht gereicht, weil wir für so kribblige Situationen wahrscheinlich insgesamt noch zu unerfahren sind“, erklärte Geschäftsführer Jörn Müller nach dem Spiel.

Röwenstrunk: „Die Enttäuschung ist sehr groß

Ganz abgefahren ist der Zug in Richtung Play-offs für die Dresdner aber noch nicht, denn Itzehoe verlor gestern Abend 70:82 in Wedel. Gewinnen die Dresdner am kommenden Wochenende bei den Eagles in Schleswig-Holstein und verliert Bochum in Sandersdorf, dann ist die Meisterrunde doch noch machbar.