Dresden Titans in Oldenburg deutlich unterlegen

Oldenburg. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans auswärts eine Niederlage eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Markus Röwenstrunk verlor am Sonntagabend bei den Baskets Juniors/Oldenburger TB deutlich mit 63:88. Nur im ersten Viertel konnten die Gäste das Spiel spannend gestalten und es sogar mit einer 16:13-Führung abschließen, doch danach übernahmen die Niedersachsen mehr und mehr die Kontrolle. Ab dem 22:21 gaben sie die Führung nicht mehr ab, bauten sie bis zur Halbzeitpause auf 40:28 aus. Eine schwere Hypothek für die Titans, die die Sachsen in den beiden folgenden Vierteln nicht mehr ausgleichen konnten.