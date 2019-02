Dresden Titans spielen gegen den Abstieg

Itzehoe/Dresden. Es hat nicht sollen sein: Die Dresden Titans müssen am Ende einer enttäuschenden Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B den bitteren Gang in die Play-downs antreten. Die Mannschaft von Trainer Markus Röwenstrunk verlor am Samstagabend ihr Auswärtsspiel bei den Itzehoe Eagles mit 64:69. Zudem gewannen die Bochumer in Sandersdorf 81:79, damit beendeten die Dresdner die Hauptrunde als Zehnter und müssen nun mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.