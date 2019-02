Dresden Titans unterliegen Münster in der Verlängerung

Dresden. Es hat nicht sollen sein: Die Dresden Titans waren nah dran an einem Erfolg über den Spitzenreiter aus Münster, doch am Ende verloren sie vor 1234 enttäuschten Fans in der Margon-Arena gegen die WWU Baskets nach Verlängerung mit 67:75. Sekunden vor Ablauf der regulären 40 Minuten hatte Helge Baues beim 67:67 noch die Chance zum Siegtreffer gehabt, doch der Ball fiel nicht in den Korb. So ging es noch mal fünf Minuten zur Sache, doch leider trafen in denen nur noch die Gäste, die im Spiel mehrfach eine Zehn-Punkte-Führung der Titans aufgeholt hatten.