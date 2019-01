Dresden Titans verlieren Ost-Derby gegen Bernau deutlich

Bernau. Am 16. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB reisten die Dresden Titans zum Ost-Derby nach Bernau und unterlagen mit 63:82 (14:23, 16:18, 16:22, 17:19). Die Rand-Berliner vom SSV Lok fungieren als Nachwuchsteam von Bundesligist Alba Berlin. In einer anfänglich durchaus spannenden Begegnung gab Bernau die Führung nie aus der Hand und ließ vor allem in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen.