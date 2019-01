Dresdens Maria Segura fährt mit Spanien zur Volleyball-EM

Dresden. DSC-Volleyballerin Maria Segura hat sich mit der spanischen Nationalmannschaft am Wochenende das Ticket für die Europameisterschaft in diesem Jahr gesichert. Ihr Team gewann in Rumänien das vorletzte Gruppenspiel gegen Rumänien mit 3:2 und ist damit vor dem letzten Spiel am Mittwoch gegen Lettland nicht mehr von Platz eins oder zwei zu verdrängen. Die Außenangreiferin gehörte bei der umkämpften Partie zu den Besten, trug mit 17 Punkten als zweitbeste Scorerin zum Erfolg bei. Zweitbeste Punktesammlerin (13) bei den Rumäninnen war übrigens Mittelblockerin Nneka Onyejekwe, die 2016 auch für den Dresdner SC spielte.