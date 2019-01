Dresdner Eislöwen auf der Suche nach Konstanz

Dresden. Nach den beiden Siegen vom vergangenen Wochenende soll bei den Dresdner Eislöwen endlich mehr Konstanz einziehen. Die Chancen stehen dabei nicht schlecht. An diesem Freitag empfangen die Elbestädter daheim den ESV Kaufbeuren (19.30 Uhr) und am Sonntag geht die Reise zum Tabellenschlusslicht nach Deggendorf. Gegen beide Teams konnten die Blau-Weißen in dieser Saison schon je zweimal gewinnen.

Am Sonntag müssen die Elbestädter dann ins verschneite Bayern reisen, um bei Schlusslicht Deggendorf anzutreten. „Natürlich wollen wir auch dort die Punkte mitnehmen. Der SC ist zwar in der Tabelle hinter uns, kämpft aber ebenfalls um die Play-offs und wird uns nichts schenken“, weiß Gratton. Vielleicht kann ja Stürmer Nick Huard nach seinen beiden Toren zuletzt gegen Crimmitschau erneut scoren. Der Kanadier freute sich besonders, dass es nach vielen vergebenen Chancen endlich mit diesen Treffern im Doppelpack geklappt hat: „Ich habe im Sommer in Dresden meine zweite Chance bekommen, will dem Club, den Fans und auch mir selbst beweisen, dass ich dem Team helfen kann. Die Treffer gegen Crimmitschau waren wahnsinnig wichtig.“