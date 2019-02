Dresdner Eislöwen auswärts chancenlos

Beim Blick auf die Statistik fällt auf: Fünf der sechs Gegentore kassierten die Dresdner in Unterzahl. Da trifft wohl einmal mehr die alte Weisheit zu: Auf der Strafbank gewinnt man keine Spiele. So nutzten die Bietigheimer das erste Powerplay im Spiel zur 1:0-Führung. Tyler McNeely erzielte es nach Vorarbeit des Ex-Eislöwen Bastian Steingroß in der 10. Minute. Drei Minuten später aber konnten die Blau-Weißen durch einen Treffer von Timo Walther den 1:1-Ausgleich erzielen.

Als Harrison Reed wenig später im ersten Überzahlspiel sogar das 2:1 (15.) für die Gäste besorgte, schien noch alles möglich zu sein. Aber die Eislöwen bettelten nach einer Pause in der „Kühlbox“ – erst verabschiedete sich Chris Billich für zwei Minuten und nur wenige Sekunden darauf auch noch Nick Huard. In doppelter Überzahl markierte Norman Hauner den 2:2-Ausgleich (20.) und nur Sekunden danach setzte Hauner von der Mittellinie erneut zum Schuss an und die Scheibe flatterte zur 3:2-Führung vorbei am verdutzten Marco Eisenhut in die Maschen.