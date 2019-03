Dresdner Eislöwen besiegen „Heilbronn-Fluch“

Während Harrison Reed diesmal wieder im Aufgebot stand, musste Neuzugang Aleksejs Sirokovs als überzähliger Ausländer pausieren. Und die Blau-Weißen starteten einmal mehr nicht optimal in die Partie. Schon in der 3. Minute gingen die Gastgeber in Überzahl durch Alex Lambacher in Führung. Aber zwei Minuten später glich Stefan Della Rovere, der die erste Strafe im Spiel gefangen hatte und damit für das Powerplay der Heilbronner gesorgt hatte, aus. Doch dann legten die Hausherren erneut vor. Richard Gelke markierte im nächsten Powerplay das 2:1 (9.) und Roope Ranta erhöhte sogar auf 3:1 (11.). Aber die Eislöwen fighteten, ließen sich diesmal nicht unterkriegen. So schaffte Timo Walther noch vor der Pause das 2:3 (12.). Als in der 29. Minute Thomas Pielmeier in Überzahl zum 3:3-Ausgleich einnetzte, begann alles von vorn.

Im dritten Abschnitt ging es munter hin und her. Die Dresdner kämpften aufopferungsvoll, Harrison Reed hatte in der 55. Minute den Siegtreffer auf dem Schläger, verzog jedoch. So ging es in die Verlängerung, in der zunächst Marco Eisenhut mindestens drei Großchancen der Falken entschärfte. Brad Gratton zeigte sich anschließend sehr zufrieden: „Wir haben in dieser Woche viel gesprochen. Und die Jungs haben am Ende das umgesetzt, was wir besprochen hatten. Schon auf der Fahrt war die gute Stimmung in der Mannschaft zu spüren. Ich bin stolz auf die Jungs, wie willensstark sind aufgetreten sind, wie sie sich nach dem 1:3 zurückgekämpft und auch immer wieder Schüsse geblockt haben“, erklärte der Eislöwen-Coach.