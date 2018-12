Dresden. Nach der bitteren Niederlage kurz vor Weihnachten in Bad Nauheim haben sich die Dresdner Eislöwen am zweiten Weihnachtsfeiertag daheim mit einem Sieg rehabilitiert. Das Team von Trainer Bradley Gratton setzte sich vor 3331 Zuschauern mit 3:1 (1:0, 2:0; 0:1) durch und revanchierte sich damit für die knappe 2:3-Hinspielniederlage.

Timo Walther sorgte in der 13. Minute mit dem 1:0 für die Hausherren für den perfekten Auftakt. Das gab den Elbestädtern Sicherheit und sie diktierten das Geschehen auf dem Eis. Der junge Niklas Postel legte zum Beginn des zweiten Abschnitts schnell nach und baute den Vorsprung auf 2:0 (23.) aus. Als später gleich zwei gegnerische Cracks die Strafbank drückten, traf Harrison Reed traf in doppelter Überzahl zum 3:0 (34.) für die Blau-Weißen.

Auch im Schlussabschnitt bestimmten die Dresdner das Spielgeschehen, deshalb war das Ehrentor für die Gäste aus Bad Tölz, das Lubor Dibelka drei Minuten vor dem Ende im Powerplay markierte, lediglich Ergebniskosmetik. Timo Walther meinte nach der Partie: „Jeder von uns hat den freien Tag mit der Familie genossen und alle sind bereit zurückgekommen. Wir haben 60 Minuten konstantes Eishockey gespielt, uns sechzig Minuten an den Spielplan gehalten, kaum Strafzeiten gezogen, schlau agiert und keine dummen Fehler gemacht. Diese Kleinigkeiten machen den Unterschied aus. Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.“ Auch Trainer Bradley Gratton zeigte sich zufrieden: „Das war eine gute Antwort auf das Spiel in Bad Nauheim. Wir sind viel gelaufen, haben aggressiv agiert und unseren Plan gut umgesetzt. Wir haben dem Gegner wenig Raum gelassen. Am Ende hätten wir unsere Chancen noch konsequenter in Tore ummünzen müssen.“