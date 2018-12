Dresdner Eislöwen bleiben in Bad Nauheim ohne Punkte

Bad Nauheim/Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen setzt sich das auf und Ab fort. Nach dem 6:3-Sieg gegen Frankfurt mussten sich die Elbestädter am Sonntag beim EC Bad Nauheim deutlich mit 2:6 (1:2, 1:4, 0:0) geschlagen geben. So konnte kein weiterer Boden gutgemacht werden, die Blau-Weißen sind wieder Neunter. Schon am zweiten Feiertag geht es daheim gegen Bad Tölz weiter.

Als die Schützlinge von Bradley Gratton zu Beginn noch nicht auf Betriebstemperatur waren, sorgte Dennis Reimer vor 3027 Zuschauern mit der 1:0-Führung (2.) für einen Weckruf. Den hörten die Elbestädter, fanden nun immer besser ins Spiel, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Immer wieder scheiterten sie am starken Nauheimer Keeper Felix Bick. Ausgerechnet in der Druckphase der Dresdner gelang den Hausherren mit einem blitzschnellen Konter, den Marcel Kahle mit einem Nachschuss vollendete, das 2:0 (17.). Bitter in dieser Phase: Verteidiger René Kramer bekam den Puck in den Unterleib und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zumindest konnte er später die Heimfahrt mit antreten.