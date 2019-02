Dresdner Eislöwen empfangen den EHC Bayreuth

Dresden. In der DEL2 beginnt im Kampf um die Play-off-Plätze jetzt die heiße Phase. Noch acht Spiele sind zu bestreiten und in der Tabelle liegen viele Mannschaften sehr eng beieinander. Nachdem alle Teams gleich viele Partien absolviert haben, rangieren die Dresdner Eislöwen nur auf dem zehnten Platz, haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf die Playdown-Plätze. Gleich an diesem Wochenende geht es nun gegen zwei unmittelbare Konkurrenten. An diesem Freitag empfangen die Schützlinge von Bradley Gratton die punktgleichen Bayreuth Tigers, die nur aufgrund des leicht besseren Torverhältnisses vor ihnen liegen. Und am Sonntag reisen die Elbestädter zum letzten Derby der Saison nach Crimmitschau. Und die Eispiraten lauern auf Rang elf unmittelbar hinter den Blau-Weißen.

Deshalb dürfte dieses Wochenende schon ein richtungsweisendes aus Sicht der Eislöwen sein. Sie haben gegen beide Teams bislang je zwei Niederlagen kassiert und nur einmal gewonnen. Dass sein Team sich gerade gegen diese Teams aus der unteren Tabellenhälfte scher getan habe, dagegen zum Beispiel gegen den Tabellenzweiten Ravensburg dreimal die Oberhand behielt, sei eine mentale Frage, wie Top-Scorer Jordan Knackstedt betont. Der 30-jährige Stürmer, der es in dieser Saison bislang auf 59 Punkte bringt, weiß jedoch: „Jetzt ist einfach jedes Spiel bedeutsam, jedes Tor kann entscheidend sein. Wir haben in den letzten Tagen noch einmal viele Gespräche im Team geführt und sind uns im Klaren darüber, dass jeder alles in die Waagschale werfen muss und dass wir unsere Leistung über volle 60 Minuten bringen müssen.“ Der Kanadier freut sich vor allem auf den Auftritt in eigener Arena: „Es fühlt sich an, als hätten wir ewig kein Heimspiel mehr bestritten.“ Verzichten muss Bradley Gratton in dieser Partie auf jeden Fall noch auf Georgijs Pujacs, der mit der lettischen Nationalmannschaft in Südkorea spielt und mit seinem Team bereits zwei Siege (gegen Gastgeber Korea und Japan) feiern konnte.

Die Verantwortlichen versuchen alles, damit der Verteidiger zum Derby am Sonntag im Sahnpark auflaufen kann. Dort erwartet die Blau-Weißen eine besondere Situation, denn erst am Donnerstag übernahm mit Danny Naud, der aus der DEL2 hinreichend bekannt ist (u.a. Landshut, Ravensburg), das Zepter als Chefcoach.