Dresdner Eislöwen erreichen die Pre-Play-offs

Dresden. Im Schlussspurt der DEL-2-Hauptrunde haben die Dresdner Eislöwen mit einem Fünf-Punkte-Wochenende den Gang in die Abstiegsrunde abgewendet und den Einzug in die Pre-Play-offs perfekt gemacht. Nach dem knappen Erfolg in Heilbronn setzten sich die Schützlinge von Trainer Bradley Gratton am Sonntag vor 3029 Zuschauern gegen die Tölzer Löwen klar mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) durch und beendeten die Hauptrunde auf dem neunten Platz. Zum Heimrecht hat es auch aufgrund der anderen Ergebnisse nicht mehr gereicht.

Nun geht es – wie schon im Vorjahr – ausgerechnet gegen die ungeliebten Heilbronner Falken um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Bereits am kommenden Freitag müssen die Elbestädter bei den Schwaben ran, am Sonntag folgt das Heimspiel und sollte dann keine Mannschaft zwei Siege auf ihrem Konto haben, fällt die Entscheidung am Dienstag in Heilbronn. Kapitän Thomas Pielmeier gab zu: „Jetzt ist uns erstmal ein Stein vom Herzen gefallen und wir können erhobenen Hauptes in die Pre-Play-offs gehen. Natürlich wollen wir den Schwung mitnehmen. Im letzten Jahr haben uns die Falken raugekickt. Da haben wir noch eine Rechnung offen. Zuletzt konnten wir beweisen, dass wir auch sie besiegen können.“ Auch Steven Rupprich gibt sich zuversichtlich: „Jetzt geht die Saison von vorn los. Alles, was vorher war, zählt nicht mehr. Es zählt nur noch der Charakter, man muss auch die Drecksarbeit machen.“

Dresdner Eislöwen können jeden Gegner schlagen

Geschäftsführer Maik Walsdorf traut dem Team nach einer sehr durchwachsenen Saison alles zu: „Die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie gegen jeden Gegner gewinnen kann. Da vertrauen wir den Jungs jetzt. Gegen Heilbronn haben wir ja noch was gutzumachen. Die Saison startet nun wieder bei Null. Sicher hätten wir uns eine ruhigere Spielzeit gewünscht, dennoch gehen wir finanziell in Richtung schwarze Zahlen, auch wenn der große Puffer aufgebraucht ist. Aber wir schließen das Geschäftsjahr besser als das vergangene ab“, konnte er schon jetzt verkünden.

Die Eislöwen starteten am Sonntag gegen Bad Tölz in der gleichen Besetzung wie am Freitag in Heilbronn – es fehlten Sebastian Zauner (verletzt) und Rene Kramer (krank). Neuzugang Aleksejs Sirokovs musste erneut als überzähliger Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen. Von Beginn an gaben die Blau-Weißen Vollgas. Andreas Mechel im Tor der Gäste bekam viel zu tun. Doch erst in der 18. Minute sorgte Nick Huard in doppelter Überzahl mit dem 1:0 für die Erlösung.

Vorentscheidung schon im zweiten Drittel

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab's jedoch erstmal wieder einen Dämpfer. Florian Strobel besorgte den 1:1-Ausgleich. Aber die Eislöwen schüttelten sich kurz, setzten dann ihr aggressives und druckvolles Angriffsspiel fort. Und einmal mehr bediente Goldhelm Jordan Knackstedt seinen kanadischen Sturmpartner Nick Huard, der aus vollem Lauf die Scheibe in die Maschen zur 2:1-Führung hämmerte. Das löste endgültig alle Bremsen. Nur drei Minuten später zimmerte Georgijs Pujacs mit einem „Sonntagsschuss“ die Scheibe zum 3:1 (31.) ins Tor und Verteidiger Tomas Schmidt zog von der blauen Linie ab, baute den Vorsprung auf 4:1 (34.) aus. Damit war eine Vorentscheidung gefallen.

Als Kapitän Pielmeier dann in der 46. Minute auf 5:1 erhöhte, waren die Weichen endgültig auf Sieg gestellt, und die Gratton-Schützlinge mussten nicht mehr auf Schrittmacherdienste hoffen. Das 2:5 (49.) konnte daran nichts mehr ändern. Den Schlusspunkt setzte Stefan Della Rovere mit dem 6:2 (59.), als er die kleine schwarze Hartgummi-Scheibe ins leere Gehäuse schob.

