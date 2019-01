Dresdner Eislöwen feiern Sieg gegen ESV Kaufbeuren

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind in der DEL 2 weiter im Aufwind. In einer rassigen Partie setzten sich die Schützlinge von Bradley Gratton am Freitag vor 2168 Zuschauern gegen den ESV Kaufbeuren mit 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) durch. Damit landeten die Elbestädter den dritten Sieg in Folge und können mit viel Selbstvertrauen am Sonntag nach Deggendorf reisen.

Die Eislöwen zeigten von Beginn an die Zähne, erarbeiteten sich gleich erste Chancen. Es ging schnell hin und her und auch die Joker kamen zu guten Möglichkeiten. Doch nach einem Fehler in den Dresdner Reihen markierte Sami Blomqvist in der 13. Minute die 1:0-Führung für Kaufbeuren. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch postwendend. Mit einem schnellen Spielzug überwanden die Blau-Weißen die neutrale Zone, Steven Rupprich bediente den auf der rechten Seite mitgelaufenen Dennis Palka und der ließ sich nicht zweimal bitten, markierte nur 40 Sekunden später den 1:1-Ausgleich